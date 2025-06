Exposição do Bob Esponja chega a shopping de Fortaleza este mês

A partir do dia 25 de junho, o Shopping Iguatemi Bosque , localizado no bairro Edson Queiroz, recebe uma nova exposição que vai levar diversão para toda a família.

Desenho animado de sucesso internacional, a criação de Stephen Hillenburg (1961-2018) em 1999, ganhou três adaptações em filme e hoje segue em alta entre as principais séries de animação da Nickelodeon.

Na exposição “Bob Esponja: A Experiência”, o público poderá rever itens especiais do universo da “Fenda do Biquíni” e interagir com a cozinha do Siri Cascudo e a Escola da Sra. Puff.

A mostra interativa no Iguatemi Bosque será inaugurada no dia 25 deste mês, ficando aberta até o dia 24 de agosto. Com sessões que têm duração de 30 minutos, os ingressos já podem ser comprados no Sympla, com valores a partir de R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).