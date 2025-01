Shopping de Fortaleza oferece atrações infantis no mês das férias

Com destaque para o Tac Parque e o Iceland: A Terra do Gelo, no RioMar Fortaleza, e o Circo Maximus e a Vila Trampolim, no RioMar Kennedy.

Dividido em três espaços temáticos, com quase mil metros quadrados de diversão, inspirado nos personagens que são fenômenos entre as crianças nas redes sociais, o Tac Parque conta com piscina de bolinhas, circuito inflável, espaço com cozinha experimental, bambolês, jogos interativos e oficinas recreativas.

Com uma experiência congelante, a Iceland possui um ambiente temático completo com paredes, esculturas feitas de gelo cristalino e selfie points em gelo, em temperaturas que podem chegar até a - 15º graus Celsius. Ao todo, são 30 toneladas de gelo que garantem um frio polar e mantém intactas as diversas esculturas produzidas por escultores especializados.

Com mais de 50 camas elásticas, em uma área de 600 m², o Aero Jump promete diversão para o público de todas as idades. O parque de trampolins ainda oferece slackline profissional, escalada, brincadeiras como giras kids e batalha de cotonetes.

Quanto: combo casal (2 adultos) R$ 199; combo família 1 (2 adultos 1 criança) R$ 259,80; combo família 5 pessoas R$ 389,90; combo família 2 (2 adultos e 2 crianças) Quando: segunda a domingo, das 13h às 21horas Onde: Piso L2, próximo à Tok & Stok Ingressos: Bilheteria no local ou no Sympla

Game Station



O parque de diversão Game Station, fica localizado no Piso L3, e conta com atrações para todas as idades, além de uma estrutura exclusiva de boliche.

Quanto: cartão a partir de R$ 5 e recarga com qualquer valor

Quando: segunda a domingo, 10h às 22 horas

Onde: Praça de Alimentação, Piso L3 do RioMar Fortaleza

Mais informações: instagram @oficialgamestation

Shopping RioMar Kennedy

Cinépolis RioMar Kennedy

Não podemos falar de programação de férias e não citar o cinema neste combo.

Muitas estreias esperam o público infantil com “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa” e “Moana 2”. Já os adultos, com classificação para maiores de 18 anos, podem conferir “O Auto da Compadecida 2” e “Ainda Estou Aqui”. As informações da programação e promoções estão disponíveis no site da Cinépolis.

Onde: Piso L3, ao lado da Praça de Alimentação

Mais informações e ingressos: www.cinepolis.com.br





Planet Park

No Planet Park, localizado no Piso L3, a dica é curtir muitas experiências divertidas em um complexo repleto de atrações para toda a família.

Quanto: R$ 5, recarga do passaporte da diversão

Quando: segunda a sábado, 10h às 22 horas, e domingos, 10h30 às 22 horas

Onde: Piso L3, ao lado da Praça de Alimentação

Mais Informações: instagram @planetpark.oficial

Parque Bambolim Pé de Imaginação

O Parque Bambolim traz atividades lúdicas, oficinas, contação de histórias, brincadeiras e muito mais. O espaço fica localizado no Piso L1, ao lado da Renner, com funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e domingo, das 13h às 21 horas .

Quando: segunda a sábado, 10h às 22 horas; domingos, 13h às 21 horas

Onde: Piso L1, ao lado da Renner

Mais informações: @parquebambolim



Vila Trampolim

A proposta da atração “ Vila Trampolim” é que crianças e adultos se divirtam juntos.

O parque conta com parede de escalada, camas elásticas, piscina de espuma, batalha de cotonetes, basquete e outras atividades que estimulam o espírito de aventura e desafiam o equilíbrio .

Quanto:R$ 50 (meia), R$ 100 ( inteira)

Quando: segunda a sábado, 10h às 22 horas, e domingos, 13h às 21 horas

Onde: Piso L1, ao lado do Mercadão São Luiz

Ingressos e mais informações: https://vilatrampolim.com.br/



Circo Maximus: Encanto e Magia

A magia do circo também está presente na programação de férias. O Circo Maximus promete encantar o público com um espetáculo cheio de emoção, mágicos, palhaços, o arqueiro e o emocionante globo da morte com cinco motos. A atração começa no dia 16 e fica em cartaz até o dia 16 de março.

Quanto: ingressos a partir de R$ 30

Quando: terça a sexta, às 20 horas; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20 horas

Onde: Estacionamento do Shopping RioMar Kennedy - Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100

Mais informações: circomaximus_filial2

Big Fun



Para quem gosta de brinquedo inflável gigante, o “Big Fun” é a opção ideial de diversão. Com escorregadores gigantes, piscina de bolinhas e áreas com obstáculos, a atração está localizada no estacionamento externo do shopping. Crianças de até 5 anos precisam estar acompanhadas por um responsável maior de idade.

Quanto: R$ 40 (meia), R$ 50 (inteira)

Quando: todos os dias, das 14h às 22 horas

Onde: Estacionamento externo do shopping RioMar Kennedy

Mais informações: instagram @bigfuneventos

Kennedy Kids: Shows gratuitos para a família



Nesse mês de férias, todos os sábados , na praça de alimentação do RioMar Kennedy vão ocorrer espetáculos musicais gratuitos com temas inspirados em personagens de desenhos animados favoritos da criançada. Neste sábado,18, o espetáculo é inspirado no filme “Moana”, já no dia 25 é a vez dos “Power Rangers”.

Quando: todos os sábados do mês de janeiro, às 17 horas

Onde: Praça de alimentação do Shopping RioMar Kennedy

Gratuito