Edu Guedes relembra desafios durante tratamento de câncer

Apresentador e chef de cozinha, Edu Guedes passa por recuperação após realiza cirurgia de remoção de tumor nopâncreas / Crédito: Reprodução/Redes Sociais @eduguedesoficial

O apresentador Edu Guedes compartilhou alguns dos momentos difíceis que enfrentou durante o tratamento do câncer de pâncreas. Os registros foram divulgados em um vídeo para o canal do chef de cozinha no YouTube. Na ocasião, ele comentou sobre as quatro cirurgias realizadas, o processo de recuperação e o suporte dos familiares no processo.

“Talvez isso tenha sido importante para eu não ficar pensando muito no problema em que eu estava vivendo. Tendo outras batalhas para passar, ficava sempre pensando na próxima. Não tive muito tempo para pensar em alguma coisa de ruim", compartilhou. Ele também disse que teve o intervalo de cinco dias entre a terceira e a quarta cirurgia, no qual passou por momentos difíceis. "Tive que ficar pensando sempre em coisas positivas." Guedes continua: "Tive muita dor durante as 24 horas iniciais e fiquei alguns dias na UTI. Quando comecei a fisioterapia fora da UTI, as primeiras foram difíceis, até para respirar era difícil, mas era exercício que eu tinha que fazer e tinha que conviver com aquela dor".

Durante o vídeo, Edu ainda comentou sobre o apoio da esposa, Ana Hickmann, que durante todo o tempo ficou dormindo "encolhida" em uma cadeira, apenas para ficar com o braço do lado dele e “sentir sua presença”.

Relembre o caso de Edu Guedes O diagnóstico de Edu Guedes se tornou público no sábado, 5 de julho, quando o apresentador, de 51 anos, foi submetido a uma cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo as informações divulgadas por sua assessoria, o procedimento foi feito para retirar um nódulo no pâncreas.