Edu Guedes fala sobre câncer de pâncreas e impacto familiar

Apresentador e chef de cozinha, Edu Guedes passa por recuperação após realiza cirurgia de remoção de tumor nopâncreas / Crédito: Reprodução/Redes Sociais @eduguedesoficial

O apresentador Edu Guedes revelou, em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, detalhes sobre o tratamento contra um câncer de pâncreas. Essa foi sua primeira fala pública após passar por cirurgias para remoção de parte do órgão e outros tecidos afetados.

Na conversa com o jornalista Roberto Cabrini, Guedes relatou que teve um diálogo direto com a filha, Maria Eduarda, sobre a gravidade da doença. Segundo ele, a conversa incluiu orientações sobre questões pessoais e profissionais, caso o tratamento não tivesse êxito.



"Foram momentos difíceis. Tive que explicar sobre os bens, as empresas e como conduzir a vida caso acontecesse algo", disse o apresentador.

Leia Também| Famosos lamentam a morte de Preta Gil: 'Hoje o palco está triste' Edu Guedes passou por quatro cirurgias em um intervalo de 15 dias. Um dos procedimentos durou cerca de seis horas e envolveu a retirada de parte do pâncreas, de nódulos e do baço. Ele relatou que menos de 10% dos pacientes com esse tipo de câncer sobrevivem, o que aumentou o peso do processo. Maria Eduarda, segundo o apresentador, inicialmente evitava falar sobre a situação, o que refletiu a dificuldade da família em lidar com o diagnóstico.

Edu Guedes agradece apoio após cirurgia de remoção de tumor O apresentador Edu Guedes falou pela primeira vez após a cirurgia de retirada de tumor no pâncreas, realizada no sábado, 5. Em vídeo publicado no seu perfil do Instagram, o comunicador explicou que o diagnóstico se deu após uma crise renal no fim de junho, levando-o a ser hospitalizado. “No exame, o Dr. Joaquim de Almeida detectou uma pedra que havia descido para o canal. Eu tive que fazer uma cirurgia de retirada dessa pedra. Ela tinha aproximadamente 1,6 cm. Ela não ia passar de jeito nenhum. Aí, posteriormente, os exames detectaram inúmeros cálculos nos dois rins e um tumor de 2 cm no pâncreas”, detalhou o chef de cozinha.

O procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, e durou seis horas. “Me operaram bem rápido. A cirurgia demorou aproximadamente seis horas e foi um sucesso”, acrescentou. Ana Hickmann sobre câncer de Edu Guedes: "Certeza da cura" Na segunda-feira, 7, após a cirurgia de remoção de nódulos do marido, Ana Hickmann falou publicamente sobre o assunto pela primeira vez. Em post no Instagram, a apresentadora agradeceu as mensagens dos seguidores. "O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele", escreveu. A legenda otimista também menciona "certeza da cura".