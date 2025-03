Tony Bellotto, dos Titãs, é diagnosticado com câncer de pâncreas e passará por cirurgia

O músico Tony Bellotto, guitarrista e vocalista da banda Titas, revelou nesta segunda-feira, 3, que foi diagnosticado com um tumor no pâncreas após um exame de rotina. Ele passará por uma cirurgia e ficará temporariamente afastado dos palcos para se concentrar no tratamento.

A notícia foi anunciada por Tony em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual ele tranquilizou os fãs e demonstrou confiança no diagnóstico."Durante um exame de rotina, fui diagnosticado com um tumor no pâncreas e passarei por uma cirurgia. Durante esse período, me afastarei temporariamente dos palcos, mas os Titãs continuarão com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre Di Orio", explicou.