Edu Guedes se emociona ao receber alta hospitalar: 'Me recuperando'

Edu Guedes publicou um vídeo neste sábado, 12, para compartilhar informações sobre o seu estado de saúde. Diagnosticado com câncer no pâncreas, o apresentador recebeu alta hospitalar após passar por quatro cirurgias em 15 dias. "Eu já tô bem melhor, já tô em casa. Era para eu sair dia 21, mas o Dr. Marcelo Bruno viu e sentiu que eu estava melhor e também que minha recuperação ia ser melhor em casa", explicou.

Edu Guedes também falou sobre o semblante abatido e deu detalhes dos procedimentos realizados. Ele aproveitou para mandar um recado para as pessoas que estão passando pela mesma situação. "Não tem como ser diferente. Foram quatro cirurgias em praticamente 15 dias. Então não foi fácil", desabafou ao falar sobre a aparência. Foi necessária a remoção de uma parte do pâncreas e o do baço devido à localização do tumor, situado na cauda do pâncreas. Apresentador agradece apoio de seguidores Depois de ter sido diagnosticado, o apresentador tem recebido apoio da família. Sua esposa, a modelo e apresenta Ana Hickmann, compartilha mensagens de afeto nas redes sociais.

Confira a fala completa de Edu Guedes: "Eu já estou bem melhor, estou em casa. Era só para eu sair dia 21, mas o Dr. Marcelo Bruno viu e sentiu que eu estava melhor e que minha recuperação ia ser melhor em casa. Eu saí 10 dias antes do que era o previsto. Eu vi a preocupação de muita gente sobre eu estar abatido. Não tem como ser diferente. Foram 4 cirurgias em 15 dias, então não foi fácil. Queria demais dizer que, estou gravando esse vídeo justamente pra isso, são tantas mensagens que eu gostaria de responder cada uma pessoalmente, mas infelizmente não é possível. Estou gravando esse vídeo para agradecer cada um de vocês que me manda menagens diárias e tranquilizar as pessoas que gostam de mim e do meu trabalho. Estou bem e me recuperando. Muita gente perguntou com relação ao trabalho, quando eu volto, essa semana devo fazer algumas coisas gradativas aqui de casa, não posso fazer fora ainda. Eu tenho que dar algumas saídas, posso fazer algumas coisas, tenho que fazer um trabalho pulmonar também, e a gente vai sentindo o dia a dia. Muito obrigado por tudo. Estou feliz de estar em casa".