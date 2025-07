Saiba como foi o último show de Ozzy Osbourne com o Black Sabbath

Última apresentação do Black Sabbath contou com mais de 40 mil pessoas e aconteceu duas semanas antes da morte de Ozzy Osbourne / Crédito: Reprodução/Instagram/@ozzyosbourne

Na noite de 5 de julho de 2025, astros como Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan e Slash (Guns N' Roses), se reuniram no Villa Park Stadium, em Birmingham, para um motivo que transcendia um simples show. Acostumados a tocarem em estádios lotados, na ocasião, foram figuras como estas que reuniram 40 mil pessoas para o “Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow”, o último show de Ozzy Osbourne.

Nesta terça-feira, 22, o cantor britânico Ozzy Osbourne morreu aos 76 anos, após enfrentar problemas de saúde decorrentes do diagnóstico de Parkinson. Apesar do seu estado de saúde, o falecimento do astro do rock pegou diversos fãs de surpresa, devido à sua performance no último show, que aconteceu há menos de um mês de sua morte. O show, com duração de 10 horas, fez parte de um evento organizado como uma celebração da história da banda, contando com murais, eventos noturnos e um letreiro com o nome de Ozzy na estação de trem da cidade de Birmingham, onde o artista nasceu. O evento foi descrito como "monumental" e contou com a presença da formação original do Black Sabbath (Ozzy nos vocais, Tony Iommi na guitarra, Geezer Butler no baixo e Bill Ward na bateria), juntos no palco pela primeira vez em 20 anos, além de diversas outras estrelas do rock.

Na noite, Ozzy subiu ao palco em um trono com um morcego no encosto e se apresentou sentado, por motivos médicos. Se referindo ao Parkinson, ele tinha placas e parafusos na coluna. “Vocês não fazem ideia de como me sinto”, disse à plateia. O evento teve o ator Jason Momoa como mestre de cerimônias e direção musical de Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine. Ao longo do espetáculo, bandas convidadas tocaram clássicos do Sabbath e da carreira solo de Ozzy.

Além da participação no evento, James Hetfield, do Metallica, subiu ao palco e declarou que “sem o Black Sabbath, não haveria Metallica”. Enquanto Ronnie Wood, do Rolling Stones, dividiu o palco com Steven Tyler, do Aerosmith, também houve um momento de jam com três bateristas: Travis Barker (Blink-182), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) e Danny Carey (Tool). Virtualmente, o ator Jack Black apareceu em vídeo, cantando “Mr. Crowley”, enquanto Lzzy Hale, do Halestorm, foi a única mulher a se apresentar.