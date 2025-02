Formação original do Black Sabbath se reúne para show de despedida

Principal nome do heavy metal mundial, o Black Sabbath anunciou o retorno com todos os membros após 20 anos do fim da banda. A novidade foi divulgada na quarta-feira, 5, nas redes sociais do grupo.

Intitulada “Back To The Beginning”, a apresentação especial está marcada para acontecer no dia 5 de julho em Birmingham, na Inglaterra, e deve reunir grandes nomes do rock que tiveram suas trajetórias influenciadas pelo Black Sabbath.