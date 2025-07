Despedida de Ozzy Osbourne com o Black Sabbath terá transmissão online

Ozzy Osbourne se reúne com formação original do Black Sabbath para show de despedida transmitido online / Crédito: Reprodução/ Instagram @ozzyosbourne

O vocalista Ozzy Osbourne sobe ao palco pela última vez neste sábado, 5, ao lado da formação original do Black Sabbath, em um show histórico que marcará sua despedida dos palcos. Intitulada Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow ("De volta ao começo: a última reverência de Ozzy"), a apresentação acontecerá no Villa Park, estádio localizado em Birmingham, na Inglaterra, cidade natal do músico e berço do heavy metal.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A boa notícia para os fãs que não poderão estar presentes é que o evento será transmitido digitalmente para o mundo todo. A exibição online começa às 11 horas (horário de Brasília), com um atraso de duas horas em relação ao início do show ao vivo. Os ingressos para o streaming estão disponíveis por R$ 82 no site www.backtothebeginning.com.

Transmissão em Fortaleza Além disso, fãs de Fortaleza terão uma opção para assistir ao show presencialmente, em clima coletivo: o Freelancer Discos Filial, pub e loja de discos localizada na Avenida Emília Gonçalves, bairro Quintino Cunha, fará a transmissão no local. O espaço reúne amantes do vinil, CDs e cultura musical, e promete uma noite especial para celebrar a despedida do "Príncipe das Trevas". A transmissão contará com uma sala virtual que será aberta 30 minutos antes da exibição. O conteúdo completo ficará disponível por 48 horas, permitindo que o público assista ou reveja o espetáculo durante esse período.