Red Hot Chili Peppers anuncia shows no Brasil; confira datas

A banda de rock estadunidense Red Hot Chili Peppers anunciou cinco shows no Brasil em novembro. A turnê passa pelo Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Entre as novidades está a presença do guitarrista John Frusciante.

A confirmação foi feito nesta nesta quinta-feira, 9, pela produtora de eventos Live Nation, após o perfil oficial da banda publicar uma imagem com a bandeira do Brasil. A pré-venda de ingressos tem início na próxima segunda-feira, 13, e a venda no dia 15 de março.

Os shows acontecem nos dias 4 de novembro (Engenhão, Rio de Janeiro), 7 de novembro (Mané Garrincha, Brasília), 10 de novembro (Morumbi, São Paulo), 13 de novembro (Couto Pereira, Curitiba) e 16 de novembro (Arena do Grêmio, Porto Alegre).

A Red Hot Chili Peppers já veio ao País pelo menos outras nove vezes, nos anos 1993, 1999, 2001, 2002, 2011, 2013, 2017, 2018 e 2019. Será a primeira vez no Brasil desde que John Frusciante voltou ao grupo, em 2019, e o setlist conta com os dois álbuns mais recentes do grupo, "Unlimited Love" e "Return of The Dream Canteen".

