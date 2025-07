Bruce Willis enfrenta avanço de demência e não fala mais

O ator Bruce Willis não fala mais e enfrenta dificuldades motoras com avanço do quadro de demência

A atualização pública mais recente sobre o caso do ator foi feita em abril de 2025, quando a família informou que, apesar de progressivo , o quadro de saúde do ator é estável . Na ocasião, a família de Willis indicou que ele vinha lidando com dificuldades motoras, mas não deu mais detalhes.

Depois de ter sido diagnosticado com afasia pela primeira vez em 2022, Bruce Willis lida com demência frontotemporal, descoberta em 2023, e enfrenta o avanço gradual da doença. Aos 70 anos, o ator de Hollywood não fala, não lê mais e encontra dificuldades motoras.

No último filme gravado antes da aposentadoria, “ Assassin ”, Bruce Willis interpreta o líder de uma equipe de elite da CIA. Seu grupo encara a missão de recuperar um sistema de armas composto por drones humanos. A cena final do longa-metragem chamou a atenção do público.

Além de “Assassin”, ele ainda gravou a trilogia “Detetive Knight”, lançada após a aposentadoria, e o filme “No Lugar Errado”, que ficou entre os mais vistos da Netflix na semana de lançamento. Conhecido pelo trabalho como ator de filmes de ação, Bruce Willis começou a apresentar os sinais da doença durante as gravações dos últimos projetos.

Mike Burns, diretor de “No Lugar Errado”, revelou ao Los Angeles Times que precisou reduzir as falas do ator já no filme de 2021, “Fuga da Morte”, antes do conhecimento do diagnóstico. Ele também afirmou ter percebido uma piora na saúde do ator no projeto seguinte, "No Lugar Errado".

A filmografia de Bruce Willis

Bruce Willis tem uma filmografia de mais de 100 obras e teve uma parceria notável com o diretor de cinema M. Night Shyamalan, com quem já fez “Corpo Fechado”, “Vidro” e o clássico “O Sexto Sentido”. O ator também trabalhou com diretores como Quentin Tarantino, em “Pulp Fiction”, e Wes Anderson, em “Moonrise Kingdom”. Ele também é conhecido pela franquia "Duro de Matar" e "O Quinto Elemento".