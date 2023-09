Doença de Bruce Willis não tem cura, diz esposa do ator

Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal; esposa do ator detalhou que a doença não tem cura

Realizando ações para divulgar mais informações sobre a condição, Emma afirmou que seu objetivo atual é fazer com que familiares de pessoas diagnosticadas com demência frontotemporal “não se sintam sozinhos”.

Em publicação nas redes sociais, Emma Heming Willis, esposa do ator, declarou que a doença não possui cura ou tratamento. “FTD é a abreviação de demência ou degeneração frontotemporal. Ela afeta os lobos frontal e temporal do cérebro. Hoje, não há cura ou tratamento único para esta doença”.

"Bruce sempre acreditou em usar sua voz no mundo para ajudar os outros e dar relevância a assuntos importantes, tanto publicamente quanto em particular", disse a esposa, Emma Heming, na nota oficial da família, publicada no site da Associação pela Degeneração Frontotemporal .

Demência Frontotemporal: entenda a doença de Bruce Willis

De acordo com a Mayo Clinic, organização sem fundos lucrativos de pesquisas sobre saúde, demência fronto-temporal é "um hiperônimo para diversas doenças que afetam, primordialmente, os lóbulos frontal e temporal do cérebro. As capacidades comprometidas são as de personalidade, comportamento e linguagem."

Em entrevista a Drauzio Varella, o médico psiquiatra Sérgio Hototian definiu que "o sinal marcante da DFT é a mudança de comportamento no que se refere à resolução de problemas do dia a dia com tendência à impulsividade".

De acordo com ele, a doença altera o comportamento das pessoas, que por sua vez impressionam os familiares por não conseguirem resolver problemas cotidianos, já conhecidos. Muitas vezes, a resolução lógica pode dar caminho para o uso da força.