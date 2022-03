Bruce Willis se afastará da carreira por doença cognitiva

A informação do diagnóstico de afasia, distúrbio que afeta a comunicação, foi publicada no Instagram pela atriz Demi Moore, ex-esposa do ator

O ator Bruce Willis, de 67 anos, se afastará da carreira artística após diagnóstico de afasia, um distúrbio de linguagem provocado por uma lesão no cérebro que afeta a comunicação. A informação foi compartilhada no perfil do Instagram da ex-esposa Demi Moore em nota assinada por ela, a atual esposa Emma Heming e as filhas do artista.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Moore (@demimoore)

Entre os principais trabalhos da carreira do artista, estão o longa de ação "Duro de Matar" (1988), o cult "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994) e o suspense "O Sexto Sentido" (1999).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele", afirma o texto coletivo.

Sobre o assunto Complexo Cultural Estação das Artes Belchior será inaugurado nesta quarta-feira, 30

Oscar 2022: onde assistir aos filmes ganhadores do prêmio; veja lista

Ezra Miller, ator de "The Flash" e "Animais Fantásticos", é preso no Havaí

"Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos por seu amor, compaixão e apoio contínuos. Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queríamos incluir seus fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele", segue a nota, que se encerra: "Como Bruce sempre diz, 'Viva', e juntos planejamos fazer exatamente isso".

Tags