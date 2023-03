Bruce Willis comemora aniversário em vídeo publicado pela família

Na gravação, é possível ver os filhos de Bruce Willis, Demi Moore e a atual esposa do ator, Emma Heming, comemorando os 68 anos de vida do artista

Para celebrar os 68 anos do ator americano Bruce Willis, a família do astro da franquia “Duro de Matar” se reuniu no último domingo, 19, e comemorou junto com o artista a nova idade. O momento foi registrado em vídeo e publicado pela atriz Demi Moore, ex-mulher de Willis, nas redes sociais.

Na gravação, é possível ver seus filhos, Demi Moore e a atual esposa do ator, Emma Heming, ao seu redor. Animados, eles cantam ‘parabéns’ e ele chega a assoprar as velas do bolo. Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal e está aposentado do cinema desde 2022 devido à sua condição.

“Feliz aniversário, BW! Que bom que pudemos celebrar você hoje. Te amo e amo nossa família. Obrigado a todos pelo amor e estimas calorosos - todos nós os sentimos”, escreveu Moore na legenda da publicação. A atriz e Willis foram casados por 13 anos e tiveram três filhas: Rumer, Scout e Tallulah.

Emma Heming, modelo com quem Bruce Willis tem duas filhas (Evelyn e Mabel), também deixou um registro em suas redes sociais sobre o aniversário do marido. Ela publicou um vídeo no qual fala sobre como é difícil o momento que a família vive, mas aproveita para agradecer o carinho dos fãs pelas mensagens positivas e pelo apoio ao longo desse período.

“Hoje é um daqueles dias de sentir a dor e a tristeza. Mas o lado positivo - ou o outro lado - é que tenho muita sorte de sentir o amor direcionado a meu marido e nossa família. Eu leio suas mensagens, suas histórias e tudo que posso dizer é 'obrigada'. Suas conexões me ajudam e espero que ajudem vocês a saber que eu os vejo e entendo profundamente suas jornadas também”, disse na descrição do post.

“Eu sempre recebo mensagens nas quais as pessoas me dizem que ‘eu sou muito forte’ e que não sabem ‘como eu consigo’ atravessar isso. Eu não tenho escolha. Eu gostaria que tivesse, mas eu também estou criando duas crianças. Então, às vezes, nas nossas vidas temos que ‘colocar nossas calças de adultas’ e agir. Mas eu tenho, sim, momentos de tristeza e de pesar todos os dias. Eu estou me sentindo assim hoje”, afirmou Emma no vídeo.

Em seguida, ela disse como gravar esses vídeos era como sentir “uma faca atravessando seu coração”, mas assim como ela grava para si mesma grava também para os fãs, pois ela sabe o quanto amam seu marido. “Significa bastante para mim”, finalizou.



