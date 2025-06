Gilberto Gil presta nova homenagem a Preta Gil durante show

Cantora enfrenta tratamento contra câncer nos EUA e recebe apoio constante do pai durante turnê nacional

A homenagem surge em meio a um momento sensível da vida de Preta, que segue nos Estados Unidos em busca de um tratamento inovador contra um câncer no intestino, diagnosticado em janeiro de 2023.

A cantora Preta Gil de 50 anos, recebeu mais uma demonstração pública de carinho do pai, o cantor e compositor Gilberto Gil, 82. Em apresentação realizada na noite deste sábado, 31, o ícone da Música Popular Brasileira (MPB) voltou a mencionar a filha durante a turnê Tempo Rei, em curso pelo Brasil.

Preta Gil envia recado de esperança

Em mensagem enviada a familiares e pessoas próximas, a artista compartilhou a angústia e a esperança que têm marcado esta fase. "Estou indo para Washington me consultar com um médico que tem um protocolo muito promissor para o tipo de câncer que enfrento", revelou.

Emocionada, Preta não escondeu a apreensão diante do processo, mas fez questão de ressaltar o acolhimento que vem recebendo: "Estou apavorada, mas com o coração cheio de amor, graças ao carinho que vocês me oferecem. Isso é essencial para eu conseguir seguir em frente."

Ainda em sua mensagem, Preta Gil expressou o quanto sente falta da convivência com os entes queridos. "Não sei como vou ficar sem vocês, mas tenho fé que tudo vai dar certo. Amo cada um profundamente", declarou. Convicta de que vencerá a batalha contra a doença, ela encerrou com palavras de otimismo: "Tudo vai correr bem. Vou voltar curada, se Deus quiser."