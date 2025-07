Rio de Janeiro decreta luto de três dias pela morte de Preta Gil

Prefeitura do Rio de Janeiro publicou comunicado sobre o luto oficial; medida também foi adotada pelo governo estadual após morte de Preta Gil

A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias após a morte da cantora Preta Gil no domingo, 20, em decorrência de um câncer no intestino.

Nota publicada nas redes sociais do perfil da Prefeitura homenageia a artista, que faleceu aos 50 anos, e diz que "o Rio é e sempre será Preta Gil".