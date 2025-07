Letícia Spiller e Marcelo Serrado estreiam espetáculo em Fortaleza

Intitulado "Avesso do Avesso", o espetáculo acontece nos dias 8, 9 e 10 de agosto, no Cineteatro São Luiz

O Projeto Conexão traz a Fortaleza o espetáculo de sucesso nacional “Avesso do Avesso”, estrelado pelos atores Letícia Spiller e Marcelo Serrado.

As apresentações acontecem no Cineteatro São Luiz, às 20 horas nos dias 8 e 9 de agosto, e às 18 horas no domingo, dia 10.