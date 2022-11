Quatro por Quatro: Novela que revelou Letícia Spiller entra no Globoplay

A novela "Quatro por quatro", exibida primeiramente em 1994 na TV Globo, estreou no catálogo da Globoplay nesta segunda-feira, 7 de novembro. Escrita por Carlos Lombardi, a produção foi exibida em mais de 10 países e foi responsável por revelar Letícia Spiller como atriz.

Inicialmente, "Quatro por quatro" foi pensada para ter 150 capítulos, mas foi estendida devido seu sucesso na época. Em 1998, a novela chegou a ser reprisada no "Vale a pena ver de novo".



Letícia Spiller, ex-paquita do programa "Xou da Xuxa", já havia atuado em outros projetos, mas foi com Babalu em "Quatro por quatro" que ganhou destaque, vencendo prêmios de "Atriz Revelação", como o da TV Press e o Prêmio Contigo! de TV.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Relembre "Quatro por quatro":

Após um acidente, quatro mulheres são presas na mesma cela: Abigail (Betty Lago), Auxiliadora (Elizabeth Savala), Tatiana (Cristiana Oliveira) e Babalu (Letícia Spiller). A partir desse encontro, elas travam um pacto de vingança contra os homens que as fizeram sofrer. Cada uma é responsável pela punição do "ex" da outra, que são: Gustavo (Marcos Paulo), Alcebíades (Tato Gabus Mendes), Fortunato (Diogo Vilela) e Raí (Marcello Novaes).

Sobre o assunto Artistas reagem à morte de Guilherme de Pádua: "Já foi tarde"

Filho de Marília Mendonça receberá lucro de músicas até 2092

Cinemas UCI celebram aniversário com ingressos a partir de R$7,50

Músico Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, morre aos 72 anos

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.



Tags