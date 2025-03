Temporada de teatro: dez peças para assistir em Fortaleza

Fortaleza está com uma programação intensa para quem ama teatro e quer aproveitar a linguagem artística. Com uma agenda vibrante e diversificada, os próximos meses prometem ser repletos de espetáculos imperdíveis para todos os gostos. Se você é fã de teatro, música e comédia, há muitas opções para escolher e vivenciar momentos únicos nas casas de espetáculo da Cidade.

A atriz Cláudia Abreu retorna a Fortaleza para nova apresentação de “ Virgínia ”, na Caixa Cultural Fortaleza. Idealizado a partir do reencontro da artista com a escritora inglesa, o espetáculo teatral ocorre nos dias 28, 29 e 30 de março .

Fortaleza recebe nos dias 29 e 30 de março o espetáculo “ Não! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não ”, interpretada por Adriana Birolli . As apresentações serão realizadas no Teatro Brasil Tropical.

A atriz Alessandra Negrin i vem a Fortaleza para apresentação da peça “A Árvore”, no mês de abril, nos dias 5 e 6 de abril, sábado e domingo, respectivamente, no Teatro Brasil Tropical. Com texto de Silvia Gomez e direção de Ester Laccava, “ A Árvore ” acompanha as reflexões de uma mulher ao ver seu próprio corpo em transformação em algo ainda desconhecido.

A montagem leva o público a refletir sobre a construção do ser humano , suas memórias, ideais e trajetórias que moldaram o mundo exterior. Com três sessões no TJA, os ingressos para a peça estão à venda no Sympla com valores de meia-entrada a partir de R$ 21.

A atriz Vera Holtz volta a Fortaleza para novas apresentações do espetáculo “Ficções”. Inspirado no livro “Sapiens: Uma breve história da humanidade”, de Yuval Noah Harari, a peça será realizada no Theatro José de Alencar (TJA) , nos dias 4 a 6 de abril.

Nos dias 10 e 11 de abril acontece no Teatro RioMar Fortaleza o espetáculo “Yeshua – O homem que mudou o mundo” - que une elementos regionais e música para narrar a história da vida, ressurreição e morte de Jesus e o plano de salvação do mundo.

Pela primeira vez em Fortaleza, o ator Antonio Tabet apresenta o espetáculo “Peçanha - Protocolo de Segurança” no dia 4 de abril, no Teatro RioMar Fortaleza. Na peça, que marca sua estreia no universo teatral, o ator interpreta o irreverente e famigerado policial Peçanha, personagem mais famoso de sua trajetória, com milhões de visualizações nas plataformas de streaming. O monólogo promete ser mais um divisor de águas para o carioca, conhecido por sua versatilidade e humor afiado.

Quando: 10 e 11 de abril, às 20 horas

10 e 11 de abril, às 20 horas Onde : Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 60. Vendas no Uhuu





7- Fábio Porchat apresenta “Histórias do Porchat”

O humorista Fábio Porchat trará para Fortaleza seu stand-up “Histórias do Porchat”. A apresentação está marcada para acontecer no dia 3 de maio, no Cineteatro São Luiz, a partir das 20 horas.



Há quatro anos em cartaz, o espetáculo traz histórias vivenciadas pelo comediante em suas várias viagens por diferentes locais. Porchat revisita momentos curiosos e hilários, como o inesperado encontro com gorilas em um safári na África.



Quando: 3 de maio, às 20 horas (não é permitida a entrada após o início do show)

3 de maio, às 20 horas (não é permitida a entrada após o início do show) Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira). Vendas no Sympla



8- Othon Bastos apresenta espetáculo “Não Me Entrego, Não”

Em maio, o Cineteatro São Luiz recebe três sessões do espetáculo “Não Me Entrego, Não!”, com o ator Othon Bastos. A apresentação faz parte das celebrações dos 91 anos do artista baiano, sendo mais de 70 de carreira.



Escrito e dirigido por Flávio Marinho, o monólogo inédito apresenta Othon compartilhando suas vivências e experiências, além de narrar acontecimentos que marcaram sua trajetória durante os anos.



“Não Me Entrego, Não!” ocorre nos dias 9 a 11 de maio. Os ingressos para as apresentações já estão disponíveis no Sympla e na bilheteria do Cineteatro São Luiz, com valores a partir de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira).



Quando: sexta-feira, 9 de maio, e sábado, 10 de maio, às 19 horas; domingo, 11 de maio, às 18 horas

sexta-feira, 9 de maio, e sábado, 10 de maio, às 19 horas; domingo, 11 de maio, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: a partir de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)

a partir de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira) Vendas: Sympla e bilheteria presencial do Cineteatro

Sympla e bilheteria presencial do Cineteatro Mais informações: no Instagram @cineteatrosaoluiz



9- Gleidson Jackson apresenta “Rei do Pop”

Consolidado como um dos principais covers de Michael Jackson, Gleidson Jackson, apresenta em Fortaleza, em agosto, “Rei do Pop Tributo” no Teatro Brasil Tropical. Com sua impressionante semelhança vocal e visual com o Rei do Pop, o artista lidera um espetáculo que transportará o público para os anos 90. Com Ballet próprio e ao vivo.



Quando: sábado, 30 de agosto, às 19h30min

sábado, 30 de agosto, às 19h30min Onde : Teatro Brasil Tropical (Avenida Abolição, 2323)

: Teatro Brasil Tropical (Avenida Abolição, 2323) Quanto: R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia-entrada). Vendas no Sympla

R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia-entrada). Vendas no Sympla Mais informações: no Instagram @teatrobrasiltropical

10- Rafaela Azevedo apresenta "King Kong Fran"

A atriz Rafaela Azevedo traz a Fortaleza o espetáculo “King Kong Fran", no dia 29 de junho, no Theatro Via Sul Fortaleza, em apresentação única. O espetáculo utiliza a personagem Fran para promover uma irreverente e debochada reflexão sobre machismo, assédio, abuso, consentimento e violência de gênero.



Partindo de referências como a atração circense Monga, A Mulher Gorila, e King Kong, o gorila gigante do cinema, Rafaela questiona a sexualidade e a distinção de gênero na construção social.