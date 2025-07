Espetáculo 'Djavan – O Musical' chega a Fortaleza em outubro

Montagem que homenageia a vida e a obra de Djavan será encenada no Cineteatro São Luiz, com apresentações de 10 a 12 de outubro

Fortaleza vai receber, em outubro, o espetáculo “Djavan – O Musical: Vidas pra contar”, uma produção que celebra a trajetória pessoal e artística de um dos maiores nomes da música brasileira.

Com sessões marcadas para os dias 10, 11 e 12 de outubro no Cineteatro São Luiz, a montagem mistura teatro, música e dança para narrar episódios marcantes da vida do cantor e compositor alagoano.