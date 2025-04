Andor: tudo sobre a segunda temporada da série de Star Wars

Nova temporada da série Andor, derivada do filme Rogue One, será a última; veja história, elenco, período que se passa, programação de episódios e mais

A segunda temporada da série "Andor", uma das produções mais elogiadas do universo de Star Wars, estreou no streaming Disney+ nessa terça-feira, 22. A nova temporada será a última, encerrando a trama protagonizada por Cassian Andor (Diego Luna).

A produção terá um calendário de lançamento diferente do que muitas séries fazem. Serão levas de três episódios por semana, contando com uma trama política em diferentes locais da galáxia. O POVO traz mais detalhes a respeito da série.

Andor: qual o elenco da série?

Além de Diego Luna, a produção traz em seu elenco Stellan Skasgard (Duna), Kyle Soller (Poldark), Denise Gough (The Wicher 3: Wild Hunt), Andy Serkis (O Senhor dos Anéis), Fiona Shaw (franquia Harry Potter), Faye Marsay (Game of Thrones), Anton Lesser (Game of Thrones) e Genevive O’Reilly, retornando ao papel de Mon Mothma, que viveu em Rogue One. Tony Gilroy (O Legado Bourne) é o showrunner da série.

Andor: em qual período a segunda temporada se passa?

Mostrando a luta da Rebelião contra o Império, retratando o tema com uma trama política e de espionagem, Andor se passa entre os episódios III (A Vingança dos Sith) e IV (Uma Nova Esperança) da franquia.