Festival gratuito de esquetes é realizado em Fortaleza; confira

Esquete "Feliz Ano-Novo" já foi apresentada em uma das edições do Festival de Esquetes Cia Teatral Acontece (Fetac) / Crédito: Beka Bezerra/Divulgação

A Companhia Teatral Acontece promove nova edição do seu Festival de Esquetes (Fecta) em Fortaleza a partir desta sexta-feira, 10. Gratuito, o evento reúne apresentações de 26 grupos, oficinas, debates, encontro acadêmico e até concurso de sósias cearenses da atriz Fernanda Torres. Com o tema “Artista Protagonista de Si”, o festival é realizado presencialmente entre 10 e 18 de janeiro no Centro Cultural Arte de Viver, na Vila das Artes e na própria sede da companhia. O evento tem participantes de Fortaleza, Caucaia, Maranguape, São Gonçalo do Amarante e Brasília.

Ao todo, são 21 grupos concorrentes, além de três convidados. Há também duas apresentações de turmas de formação da companhia. A abertura do festival ocorre na sexta-feira, 10, com apresentação dos trabalhos "O Vendedor de Palavras" e "Canção Dentro do Pão".