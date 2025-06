Festival de teatro infantil promove série de espetáculos em julho

Crianças e pais já têm roteiro confirmado para o início das férias escolares . Marcado para ocorrer nos dias 4 e 5 de julho, a terceira edição do Festival de Teatro para Crianças realiza apresentações de grupos teatrais da Capital no primeiro fim de semana do próximo mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na proposta de valorizar a produção artística e cênica local, a Escola de Atores Marcelino Câmara e o Grupo Catavento de Teatro se unem para definir uma programação diversa que deve divertir o público infanto-juvenil.

Com seis espetáculos, sendo dois realizados na sexta-feira, 4, e outros quatro no sábado, 5, todas as apresentações vão contar com intérprete de Libras. Conforme os organizadores, 50% dos ingressos vão ser distribuídos para alunos de escolas públicas, pessoas em situação de vulnerabilidade social e público de comunidades carentes em Fortaleza.

Leia também | Gerson Ipirajá expõe pinturas e objetos em Guaramiranga

A outra metade pode ser adquirida no site Sympla, com valores de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). Todas as peças vão ser realizadas no Teatro AABB, localizado no bairro Dionísio Torres.