Após ser agredida, mulher mata marido a facadas em Maracanaú

Crime aconteceu na madrugada deste domingo, 13, no bairro Conjunto Jereissati I; suspeita foi presa pela Polícia Civil do Ceará (PCCE)

Uma mulher é suspeita de matar o marido a facadas na madrugada deste domingo, 13, no bairro Conjunto Jereissati I, no município de Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso aconteceu após a suspeita ser agredida pela vítima.

O crime aconteceu dentro de um imóvel particular. O homem de 43 anos morreu no local. A mulher foi presa pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e conduzida para uma unidade policial, onde prestou esclarecimentos sobre a ação criminosa.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o homicídio com uso de um objeto perfurocortante. O caso está a cargo da Delegacia de Maracanaú.