Programação gratuita de música e teatro comemora 115 anos do TJA

Rodger Rogério, Luiza Nobel e Mulher Barbada integram a programação cultural dos 115 anos do Theatro José de Alencar / Crédito: Foto 1: Yuri Allen / Foto 2: Jorge Silvestre / Foto 3: Karla Brights

Celebrando 115 anos de existência em 2025, o Theatro José de Alencar promove uma programação especial gratuita na terça-feira, 17 de junho. Sob o mote “TJA 115 anos: O passado ecoa. O agora cria”, o TJA realiza uma edição especial do “Theatro de Portas Abertas”, ocupando diferentes espaços do equipamento com atrações teatrais, performances, música e atividades que celebram a cultura popular.

Na programação, que terá início às 16 horas, haverá atividades que compõem o calendário costumeiro do Theatro, como as visitas guiadas, além de destaques para shows especiais que dialogam com a história do equipamento. Dentre eles, o artista Caio Castelo conduz o "Jardim do Olhar - 115 Anos do TJA e 45 Anos do LP Massafeira", às 22h30min, convidando artistas de diferentes gerações, como Rodger Rogério, Lúcio Ricardo, Luiza Nobel e Gabriel Aragão. A apresentação acontece no Jardim de Burle Marx, assim como o show do grupo Cheiro do Queijo, que trará palhaçaria de rua e música com o show "Sound Circo", às 21h30min.

No campo teatral, acontece no Palco Principal do TJA o espetáculo “Macacos”, com direção e dramaturgia assinadas por Clayton Nascimento. Com início às 19 horas, a peça aborda o apagamento da ancestralidade negra no país e conta com retirada antecipada de ingressos gratuitos pelo site Sympla. 115 anos do TJA apresenta espetáculo das turmas do Curso Princípios Básicos de Teatro No rol de programações de aniversário, o equipamento celebra também os processos formativos de conclusão do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT).



No anexo CENA TJA, às 18 horas, a Sala de Teatro Nadir Papi Saboya recebe o espetáculo da turma noturna de 2024 do CPBT, apresentando a peça “ECOS”. Espetáculo "ECOS" será apresentado no anexo CENA TJA, como conclusão da turma noturna do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) Crédito: Divulgação/ Theatro José de Alencar Sob a direção da professora Neidinha Castelo Branco, o espetáculo reflete sobre como a sociedade lida com as vertentes que perpassam a memória e conta com retirada antecipada de ingressos gratuitos pelo site Sympla.