Fortaleza recebe Festival Nacional de Esquetes Bivar de Teatro

Acontece em Fortaleza, de 2 a 15 de dezembro, o 21º Festival Nacional de Esquetes Bivar de Teatro. Com sessões sempre às 18 horas, o evento terá apresentações no Teatro Chico Anysio e no Teatro do Cuca Pici, com transmissões simultâneas pelo Facebook do festival. A programação, inteiramente gratuita, contará com 32 novos espetáculos de esquetes, selecionados entre projetos de Fortaleza, Maranguape, Caucaia e São Paulo.

O evento, que teve suas origens na periferia de Fortaleza, é reconhecido por incentivar o teatro local e promover a inclusão social por meio de esquetes que abordam pautas minoritárias, muitas vezes negligenciadas nos palcos. 21º Festival Nacional de Esquetes Bivar de Teatro homenageia artistas cearenses Nesta edição, Jader Soares – o Zebrina – será um dos homenageados por mais de 40 anos de atuação dedicados ao humor. Entre seus feitos, destaca-se a criação do Museu do Humor Cearense e do Teatro Chico Anysio. No setor da dança, a atriz e bailarina Silvia Moura também receberá homenagens, em alusão à sua trajetória pioneira na expressão corporal no Ceará e aos seus 60 anos de idade.

Além disso, a atriz e diretora Jane Azeredo, que celebra 64 anos de carreira em 2024, irá receber a Comenda Leuda Bandeira, criada para homenagear a contribuição e relevância cultural das mulheres. O Festival de Esquetes Bivar de Teatro é uma realização da Companhia Boca d’Cena Eventos & Produções e do Ateliê Monique La Rouge. O evento conta com o patrocínio da APAS – Comércio e Serviços e apoio institucional do Instituto Dragão do Mar (IDM), por meio da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará.