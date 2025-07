'Ruptura' e 'The Pitt', as fortes candidatas a indicações ao Emmy

O sucesso de ficção científica "Ruptura", o drama médico "The Pitt" e o angustiante "Adolescência" se apresentam como as favoritas na corrida pelos prêmios Emmy, cujas indicações serão anunciadas na terça-feira (15).

Espera-se que "Ruptura", série da Apple TV+ que aborda o conceito extremo de separação da vida pessoal do cotidiano de trabalho, esteja entre as favoritas.

Do outro lado está "The Pitt", produção da HBO Max que retrata o frenético vai-e-vem da equipe médica de um hospital de Pittsburgh, que conquistou a crítica e o público.

"É 'emergência' com esteroides!", comentou Hammond, que também vê seu ator principal, Noah Wyle, entre os indicados a Melhor Ator na mesma categoria.

Mas é um campo minado. Gary Oldman, astro de "Slow Horses", o drama de espionagem da Apple TV+, deve entrar na briga, assim como Pedro Pascal, por seu papel na adaptação do jogo de videogame "The Last of Us", da HBO.

Nas categorias de Melhor Ator/Atriz Coadjuvante, todas as atenções estão voltadas para o elenco de "The White Lotus".