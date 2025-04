Vilões não usam Iphone? Entenda teoria por trás dos filmes e séries

Quer descobrir quem é vilão e bonzinho no seu filme e série favorito? Veja qual é a regra seguida pelos produtores

/ Crédito: Max / The White Lotus

A Apple, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, impõe uma regra específica para o uso de seus produtos em produções audiovisuais: seus dispositivos não podem aparecer nas mãos de vilões .

“A Apple permite que você use iPhones em filmes, mas isso é muito importante se você estiver assistindo a um filme de mistério: os vilões não podem usar iPhones em frente às câmeras”.

O uso do iPhone , ou a ausência dele, pode se tornar uma pista dentro da história, afetando até o suspense em filmes de mistério.

Essa política muda mais do que se imagina. Diretores, roteiristas e produtores precisam levar isso em consideração ao planejar a construção visual e narrativa de cada personagem.

Vilões não usam iPhone: "Succession" a "Entre Facas e Segredos" são exemplos

Essa prática já foi percebida por fãs atentos em várias produções. Na série Succession, da HBO, os irmãos Kendall, Roman e Shiv — personagens centrais, ainda que moralmente ambíguos — usam iPhones em cena.

Já Tom, que se torna um possível antagonista na trama, aparece com um smartphone Android, o que alimentou teorias entre o público sobre sua verdadeira posição na história.

Outro exemplo aparece em Entre Facas e Segredos. No filme, diversos personagens são suspeitos de um assassinato, e muitos usam iPhones ao longo da narrativa. No entanto, Ransom, interpretado por Chris Evans, surge com um aparelho Android e, como se descobre depois, é o vilão da história.