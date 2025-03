‘Incel’ e ‘red pill’: entenda termos da série Adolescência na Netflix

'Adolescência' na Netflix: conheça os termos usados pela série britânica / Crédito: Divulgação/Netflix

Com apenas quatro episódios, a nova série da Netflix, intitulada “Adolescência”, tornou-se um fenômeno nas redes sociais. A produção do Reino Unido relata as consequências de um assassinato e a procura por respostas. “Um dos nossos objetivos era perguntar: ‘O que está acontecendo com nossos jovens hoje em dia e quais são as pressões que eles enfrentam por parte de seus colegas, da Internet e das redes sociais?’”, disse o ator Stephen Graham à Netflix.

As cenas, filmadas em plano-sequência, também introduzem ao público termos que se popularizaram em alguns espaços do cenário virtual, como "incel" e "red pill". As expressões são citadas em momentos específicos por personagens.

Saiba o que os termos significam e conheça mais sobre a série “Adolescência” na Netflix. Roberta Miranda relata caso de abuso sexual sofrido durante a adolescência | ENTENDA Adolescência: conheça série da Netflix No resumo oficial compartilhado pelo serviço de streaming, a trama é descrita da seguinte forma: “Um garoto de 13 anos é acusado de assassinar uma colega de escola, levando a família, a terapeuta e o investigador do caso a se perguntarem o que realmente aconteceu”.

Com Stephen Graham, Ashley Walters e Erin Doherty no elenco, a série aborda as consequências das ações perpetradas pelo jovem Jamie Miller (Owen Cooper) para sua família, amigos e comunidade.



‘Adolescência’ é baseada em fatos reais? A história de Jamie não é baseada em uma experiência específica na vida real, mas a ideia que inspirou a produção surgiu de relatos vistos pelo co-criador Graham Thorne. Na ocasião, o noticiário apresentava casos de meninos envolvidos em crimes com faca. “Houve um incidente em que um menino (supostamente) esfaqueou uma menina”, disse Graham em entrevista para a Netflix. “Isso me chocou. Eu estava pensando: 'O que está acontecendo? O que está acontecendo na sociedade onde um menino esfaqueia uma menina até a morte?’”. “E então aconteceu de novo, e aconteceu de novo, e aconteceu de novo. Eu realmente só queria esclarecer isso e perguntar: ‘Por que isso está acontecendo hoje? O que está acontecendo? Como chegamos a isso?’”, completa o co-criador.

Adolescência: o que é ‘incel’? Um dos termos apresentados na série britânica é “incel”, uma aglutinação das palavras “celibatário” e “involutário”. Tanto na produção, quanto na vida real, é usado para descrever um homem que acredita ser incapaz de atrair uma mulher sexualmente. A palavra também se relaciona com grupos masculinos que compartilham nas redes sociais visões hostis sobre as mulheres. “Um dos princípios fundamentais da ideologia incel é a crença de que a sociedade é organizada ao longo de uma hierarquia baseada na aparência que dita muitas das relações sociais (e sexuais)”, revela artigo publicado no periódico Springer e disponível na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.