Filmes e séries novas: confira lançamentos de comédia em julho

O mês de julho promete boas doses de humor com lançamentos e continuações de séries cômicas que exploram dilemas familiares, romances e críticas sociais bem-humoradas. Os títulos vão do streaming ao cinema.

Para quem prefere ação com toques cômicos , "Chefes de Estado" estreia no Prime Video. A trama mostra o presidente dos EUA (John Cena) e o primeiro-ministro britânico (Idris Elba) forçados a trabalhar juntos após se tornarem alvos de um inimigo em comum. A rivalidade entre os dois rende situações absurdas, recheadas de ação e humor.

Too Much



A série mostra uma nova-iorquina em crise emocional descobrindo novos caminhos ao lado de um músico excêntrico. Crédito: Reprodução / Netflix

No mês de julho estreia "Too Much", criada por Lena Dunham e Luis Felber. A série traz Megan Stalter no papel de Jessica, uma nova-iorquina workaholic que tenta recomeçar a vida em Londres após um término.

A série mistura humor ácido com reflexões emocionais e tem nomes como Emily Ratajkowski e Naomi Watts no elenco.