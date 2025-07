Ex-BBB Fernanda Keulla revela diagnóstico de doença rara

Vencedora do BBB 13, Fernanda Keulla revelou viver com diagnóstico de Síndrome de Sjögren, uma doença rara

Keulla afirmou que convivia há muito com a doença auto-imune sem saber. No relato, ela conta que sentia dores nas articulações, fadiga extrema, infecções virais e bacterianas constantes e outros sintomas. Por desconhecer o diagnóstico, a ex-BBB tentou diversos tratamentos e recebia cobranças dos familiares a cada vez que ficava doente.

A ex-BBB Fernanda Keulla , campeã do reality Big Brother Brasil 13, publicou nas redes sociais um vídeo em que revela viver com o diagnóstico de uma doença rara , a Síndrome de Sjögren .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Você não termina nada que você começa”, “você não tem foco”, “você não se concentra”. São algumas das críticas que Fernanda Keulla disse ter ouvido da família. A celebridade também contou das auto-cobranças. “E eu mesma me julgava muito, me cobrava de estar sempre bem, sendo que eu tinha dores pelo meu corpo inteiro”, disse.

LEIA TAMBÉM | Do desenho à jardinagem, a importância dos hobbies para a saúde dos adultos

No vídeo, Keulla confessa que tomou vários medicamentos e suplementação, passou por internações, procurou diversas especialidades médicas e recorreu à terapia e a tratamentos de medicina alternativa, mas nada adiantava. O diagnóstico só foi descoberto após uma piora nos resultados dos exames de sangue.

De acordo com o depoimento da ex-BBB, os exames apontaram uma alteração no Fator Antinuclear (FAN), um grupo de anticorpos que, em vez de defenderem o organismo contra agentes estranhos ou infecciosos, atacam a estrutura do próprio organismo. A presença de FAN está ligada a diversas doenças auto-imunes, como é o caso da Síndrome de Sjögren.