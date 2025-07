Angela Ro Ro: cantora sai da sedação após passar por traqueostomia

A cantora foi internada em um hospital do Rio de Janeiro no dia 17 junho com problemas renais e uma infecção pulmonar grave , que evoluíram a partir de um quadro de desidratação .

Nos últimos meses, Ro Ro tem apresentado um estado de saúde delicado. Ela declarou em maio que estava com suspeita de câncer em virtude de um diagnóstico de infecção no sangue. Já no dia 10 de junho, a cantora publicou um post no Instagram em que relatava um "quadro de anemia e fraqueza".

Angela Roro: referência no rock nacional e MPB

Conhecida pelo seu legado no rock e na MPB durante os anos 1970 e 1980, Angela Ro Ro já cantou ao lado de diversos artistas. Entram na lista nomes como: Frejat, Maria Bethânia, Diogo Nogueira, Jorge Vercillo, Sandra de Sá e Paulinho Moska.

Além disso, a artista já gravou com Ana Carolina e Antônio Adolfo. Seu nome artístico veio de um apelido de infância, que faz referência a sua voz rouca e ao som de sua risada.