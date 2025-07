Paulinho da Viola é internado novamente para remoção de cisto

Após remover tumor no intestino, cantor e compositor Paulinho da Viola fez novo procedimento cirúrgico

O cantor Paulinho da Viola foi internado mais uma vez na quarta, 2, para realizar um procedimento cirúrgico. A informação foi confirmada pela equipe do artista em publicação nas redes sociais, que teve como objetivo “tranquilizar os fãs que o acompanham”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Nosso Paulinho realizou hoje um procedimento cirúrgico simples e eletivo para a retirada de um cisto, programado para o intervalo de três semanas que ele terá agora na sua turnê”, detalhou o comunicado.

Ainda conforme a nota, a cirurgia do músico carioca foi realizada “sem intercorrências” e ele deve receber alta médica em breve. Paulinho da Viola foi diagnosticado com um tumor no intestino delgado em 2023, tendo feito uma cirurgia de remoção à época.