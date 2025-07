Ana Hickmann sobre câncer de Edu Guedes: "Certeza da cura"

Em maio de 2025, Edu Guedes e Ana Hickmann se casaram no civil e declararam desejo de ter filhos / Crédito: Reprodução/ Redes sociais

No último sábado, 6, a assessoria de Edu Guedes confirmou a informação de que o chef de cozinha e apresentador está com câncer. Nesta segunda-feira, 7, após a cirurgia de remoção de nódulos do marido, Ana Hickmann falou publicamente sobre o assunto pela primeira vez. Em post no Instagram, a apresentadora agradeceu as mensagens dos seguidores. "O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele", escreveu. A legenda otimista também menciona "certeza da cura".