Turista é resgatada com sinais de desidratação durante trilha até a Pedra Furada, em Jericoacoara

Segundo os bombeiros, a mulher, natural do Rio Grande do Sul, apresentava sintomas de náuseas e pressão arterial alterada, compatíveis com um quadro de desidratação. Após ser estabilizada ainda no local, ela foi hidratada e avaliada pela equipe. A turista inicialmente recusou atendimento em unidade de saúde, sendo posteriormente conduzida de volta à sua hospedagem.

Uma turista de 58 anos precisou ser resgatada na manhã desta segunda-feira, 23, durante uma caminhada até a Pedra Furada, ponto turístico de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará . A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) por volta das 10h45min.

Ela estava acompanhada do marido na trilha que liga a Praia das Conchas até a formação rochosa da Pedra Furada, um percurso de aproximadamente 3 km. A caminhada costuma levar entre 30 minutos e 1 hora, a depender das condições do terreno e do ritmo dos visitantes.

Bombeiros reforçam cuidados em trilhas de longa duração

Diante do episódio, o CBMCE reforça a importância de cuidados preventivos durante trilhas ou passeios sob sol intenso e terrenos de difícil locomoção, como dunas. A corporação orienta os turistas com as seguintes recomendações:

1. Hidrate-se constantemente: beba água antes, durante e depois da trilha. Sede já indica o início da desidratação. Leve sempre mais água do que o necessário.

2. Avalie sua condição física: caminhadas em dunas exigem preparo. Inicie com trajetos curtos se não estiver acostumado.

3. Evite o sol intenso: prefira caminhar nas primeiras horas da manhã ou no fim da tarde, evitando o período entre 10h e 16h.

4. Use proteção solar e roupas adequadas: chapéus de aba larga, óculos escuros e roupas leves são recomendados, além do uso de protetor solar com fator elevado.

5. Alimente-se de forma leve: refeições pesadas podem causar mal-estar durante o esforço físico.

6. Acompanhamento profissional: sempre que possível, faça o percurso com um guia credenciado.

7. Sinais de alerta: pare imediatamente em caso de tontura, fraqueza, náuseas ou outros sintomas. Procure sombra e hidratação, e acione ajuda se necessário.