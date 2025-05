Angela Ro Ro comenta suspeita de câncer e pede ajuda financeira

Voz marcante da década de 1970, a cantora Angela Ro Ro revelou que foi diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer

A cantora Angela Ro Ro revelou que está com suspeita de câncer. Em publicação no seu perfil do Instagram nesta terça-feira, 27, a artista carioca comentou ter sido diagnosticada com infecção no sangue.

Cantora, compositora e pianista, Angela Ro Ro é considerada uma das maiores vozes da música brasileira. Com uma trajetória artística iniciada na década de 1970, Ro Ro é conhecida por diversos sucessos, como “Amor, meu grande amor”, “Fogueira” e “Simples carinho”.