Maria Bethânia celebra 60 anos de carreira com turnê; veja locais

Maria Bethânia completa 79 anos de idade e 60 de carreira em 2025 e celebra trajetória com nova turnê

Voz marcante da música brasileira, a cantora Maria Bethânia completa, em 2025, 60 anos de carreira. Com início no mês de setembro, a artista fará uma turnê especial em celebração a sua trajetória de sucesso que ultrapassou gerações.

Anunciada nesta segunda-feira, 23, a turnê “Maria Bethânia - 60 Anos de Carreira” está prevista para passar pelas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Até o momento, não há informações de novos locais que vão receber o show da cantora baiana.

Em formato “intimista”, os shows devem promover uma maior conexão e interação entre Bethânia e o público, que promete lotar as casas de shows onde vão ocorrer as apresentações.

A pré-venda dos ingressos acontece nos dias 30 de junho e 1º de julho, exclusiva para clientes Elo. Já a venda geral inicia no dia 3 de julho. Em ambas as vendas, a abertura será às 10 horas, via site da Ticketmaster.

