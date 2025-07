Pause: coreógrafo Thiago Soares é o entrevistado da sexta-feira, 4

Thiago Soares está em Fortaleza a convite da Bienal Internacional de Dança do Ceará. Coreógrafo foi o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres por 18 anos

Nesta sexta-feira, 4, o programa Pause , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe o coreógrafo, diretor de arte e produtor cultural, Thiago Soares que, por 18 anos, foi o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres , uma das companhias de dança mais prestigiadas do mundo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Da periferia do Rio de Janeiro, o professor de dança vislumbrou, em sua forma de dançar, um talento para os palcos. Desde então, Thiago passou em um teste para bolsa de estudos numa tradicional escola de balé clássico e a partir disso abriu-se uma brilhante carreira pela frente.

Em Fortaleza a convite da Bienal Internacional de Dança do Ceará, o profissional vai ter sua história contada no longa "Um Lobo entre Cisnes", com estreia dia 24 de julho nos cinemas brasileiros. Em Pause, ele atualiza seu momento profissional em conversa com o jornalista Clovis Holanda.

Sobre o programa Pause:

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.