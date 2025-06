Pause: terapeuta sexual Fabiana Lucas dá dicas para apimentar relação

Fabiana Matheus Lucas é a convidada do Pause da sexta-feira, 13 de junho / Crédito: Pause

Assista ao programa da sexta-feira, 13:

Nesta sexta-feira, 13, o clima vai esquentar no programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda. A atração recebe neste episódio a Fabiana Matheus Lucas, terapeuta sexual, empreendedora do prazer e uma das figuras mais vibrantes do universo da sexualidade em Fortaleza. Em pauta: brinquedinhos e estratégias para reesquentar as relações meio adormecidas ou que caíram na monotonia. Expert também fala sobre auto-erotização, novidades no mundo dos sexy-toys e cosméticos para zonas de prazer dentre outros temas, sem tabus! Sobre Fabiana, formada em Hotelaria, construiu uma trajetória onde acolhimento, escuta ativa e conhecimento caminham juntos no atendimento a casais e pessoas solteiras em busca de dar e receber mais prazer. Divertida, espontânea e cheia de histórias, Fabi é conhecida por sua comunicação leve, educativa e provocadora. Sua missão é clara: mostrar o poder de uma vida vibrante. E como ela mesma diz: "Gente que goza não enche o saco."