Pause: sócios da Sucré e Floresta Foods compartilham cases de sucesso

Pedro Machado (Floresta Foods) e Lia Quinderé (Sucré) explicam o avanço do mercado dos congelados no Ceará e no Brasil, além de tratarem de temas como desafios, oportunidades e tendências

Nesta sexta-feira, 27, o programa Pause , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe o fundador do Floresta Bar e diretor do Grupo Floresta (Complexo Floresta, Floresta Foods e NutriBee), conhecidos por seus pratos congelados em muitos pontos de Fortaleza, Pedro Machado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Também à mesa, fundadora da Sucrê, marca que ficou conhecida pelas suas coxinhas congeladas, hoje em muitos estados do Brasil, Lia Quinderé. Em pauta: oportunidades, desafios, demandas do consumidor, tendências do varejo alimentício, além de dicas e aprendizados que a experiência deu aos dois empresários do ramo.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.

Serviço