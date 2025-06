Pause: levou um pé na bunda? Psicóloga Zenilce Bruno compartilha dicas

Psicóloga e sexóloga, Zenilce Bruno compartilha durante o episódio do programa Pause dicas e estratégias que vão lhe ajudar a superar um ex-amor

Com a chegada do Dia dos Namorados, para muita gente essa data é uma saudade, nostalgia e sofrimento, não por estar sozinho, mas por se sentir preso emocionalmente a um ex-amor não superado.

Independentemente da forma como o relacionamento tenha terminado, com conversa franca, traição ou mesmo um ghosting, expressão utilizada para sumiços repentinos de alguém, há quem não consiga ou demore meses ou até anos para fechar o ciclo e se abrir para novas histórias.

Pensando nesses corações partidos e ainda se remende, Zenilce irá compartilhar formas de aceitar o passado e voltar a ver a vida de frente e com mente e emocional equilibrados e abertos.

Sobre o programa Pause:

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.