Pause: Silvia Buarque é entrevistada no programa nesta sexta-feira, 20

Com extensa filmografia no cinema, televisão e teatro, atriz Silvia Buarque apresenta na Caixa Cultural Fortaleza a peça "A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe". Em Pause, fala sobre trabalho e cena artística

Com extensa filmografia no cinema, televisão e teatro, neste episódio a atriz fala sobre o trabalho, que perpassa temas como homofobia, feminismo e construção de novos papéis femininos na sociedade dividindo o palco com Guida Vianna, em trama.

Em sua bagagem de sucesso carrega papéis notáveis, como Maria Doida em "Perigosas Peruas", Ellis Maria em "América", e Berê em "Caminho das Índias", além da participação em filmes como "Gonzaga – De pai para filho", "Homem Onça" e "Mais pesado é o céu", ela também analisa a cena artística nacional e seu momento pessoal e profissional.



Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



