Pause: Kyra Gracie é a entrevistada do programa nesta sexta-feira, 23

Uma das referências no jiu-jitsu brasileiro, Kyra Gracie trata de temas como o desafio de incluir as mulheres em alguns esportes, sua carreira, dentre outros

Nesta sexta-feira, 23, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe a pentacampeã mundial de jiu-jitsu, empresária, palestrante, apresentadora de televisão e modelo nas horas vagas, Kyra Gracie.

Em Fortaleza, neste fim de semana, para ministrar aulão de defesa pessoal para mulheres no sábado, às 9h, na Praia de Iracema, ela irá abordar no episódio a carreira, momento do jiu jitsu no Brasil e no mundo, o desafio de incluir as mulheres em alguns esportes, dentre outros.