Ciganos acusam Globo de racismo após cenas em ‘Êta Mundo Melhor!’

Em sua estreia, a novela "Êta Mundo Melhor!", da Globo, foi alvo de repúdio por parte de instituições que representam os ciganos no Brasil

Nesta quinta-feira, 3, quatro organizações ligadas à defesa dos direitos dos ciganos publicaram uma nota conjunta de repúdio à emissora Globo, nas redes sociais.

O motivo do repúdio tem a ver com cenas exibidas no primeiro capítulo da trama de “Êta Mundo Melhor!”, de Walcyr Carrasco, que foi ao ar na última segunda-feira, 30.