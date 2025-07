Novo programa da Globo terá Eliana como apresentadora

Na emissora desde 2024, Eliana comandou a quinta temporada do programa de talentos The Masked Singer Brasil . Na TV aberta, Eliana também fez quadros no Fantástico , o "Vem Que Tem" (especial de black friday da emissora), e o "Movimento LED", atração dedicada à educação.

Novo programa da TV Globo que tem Eliana como apresentadora está em fase de pré-produção. A previsão de estreia é para 2026, com exibição aos domingos, dia da semana em que a celebridade costumava apresentar seu programa no SBT.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ela também está no ar no GNT desde o ano passado, onde apresenta o "Saia Justa", maior audiência do canal feminino da Globo na TV por assinatura. Após sua estreia, o faturamento do programa aumentou. A aceitação comercial da apresentadora é uma das motivações para o desenvolvimento do novo projeto.

A data ou mês de estreia ainda não foram definidos até o momento. O projeto é o segundo que Eliana comandará desde que chegou à Globo, em junho de 2024.