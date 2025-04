Programação da TV Globo: o que muda com o fim do BBB?

A grande final do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) ocorreu na noite da última terça-feira, 22, com a vitória da cearense Renata Saldanha, disputando com Guilherme e João Pedro. Após o fim do reality, a Rede Globo terá uma programação especial para comemorar os 60 anos da emissora.

Ainda, os programas que ocupavam o horário do BBB na grade da Globo também irão retornar. Confira o que muda na programação da globo após o fim do BBB.