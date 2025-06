Aos 95 anos, Tony Tornado ganha papel em nova trama da Globo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Relembre carreira de Tony Tornado

Com uma carreira que atravessa décadas e diversas vertentes artísticas, Tony Tornado é um verdadeiro ícone da cultura brasileira. Nascido Antônio Viana Gomes em 1930, ele se destacou inicialmente na música, com uma voz potente e um estilo que mesclava soul, funk e música popular brasileira — um pioneiro no País nesses gêneros.

Entre suas canções mais famosas está “BR-3”, que se tornou um clássico da música brasileira pela originalidade e força.

Na televisão, Tony participou do grupo “Os Trapalhões”, e sua versatilidade também garantiu papéis em outras produções, como a série “A Diarista”; as novelas “Kubanacan”, “O Beijo do Vampiro” e “Vamp”; o clássico “Roque Santeiro” (que teve duas versões), além do humorístico “Sai de Baixo”.