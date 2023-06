Heloisa Périssé deixa Rede Globo após 25 anos na emissora

Heloísa Périssé encerrou contrato exclusivo com a Globo após 25 anos; atriz é considerada um dos principais nomes da comédia na emissora

A atriz Heloísa Périssé foi dispensada da Rede Globo após 25 anos na emissora. Atuando desde a juventude, a artista de 56 anos de idade encerrou o seu contrato exclusivo nesta quinta-feira, 1º, segundo informações divulgadas pela colunista Patrícia Kogut.

“Eu amo a Globo. Sou gratíssima a ela pelos anos que passei lá. Agora é o momento de alçar novos voos”, declarou Heloísa. Conhecida por seus papéis em produções de comédia, como “Zorra Total” (1999), “Sob nova direção” (2004), “Diário de Tati” (2012) e “Escolinha do professor Raimundo” (1994 e 2015), a atriz também integrou o elenco de novelas e filmes nacionais.

Sua primeira aparição na emissora foi em 1994, na minissérie “Incidente em Antares”, dirigida por Paulo José. No ano de 1999, foi convidada para integrar o elenco do programa humorístico “Zorra Total”, ganhando grande destaque a partir de então.

Desde 2019, Heloísa Périssé participa da série “Cine Holliúdy”, produzida pela Rede Globo e dirigida pelo cearense Halder Gomes. Atualmente, a artista está participando da temporada de 2023 do “Dança dos Famosos”, quadro do Domingão do Huck.



