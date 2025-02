Pindoretama: povos ciganos, inscritos no CadÚnico, recebem mais de 400 cestas básicas

O município possui cerca de 135 famílias ciganas cadastradas no sistema do Governo Federal

De acordo com dados do Cadúnico, em Pindoretama, há cerca de 135 famílias ciganas cadastradas no sistema do Governo Federal. As doações chegaram após o Ministério da Igualdade Racial (MIR) concluir a Caravana Brasil Cigano, que passou pelo Ceará em 2024 e recebeu o pedido de donativos diretamente dos povos ciganos.

Mais de 400 cestas básicas foram entregues aos Povos Tradicionais Ciganos de Pindoretama inscritas no Sistema Federal do Cadastro Único (Cadúnico). A ação ocorreu na sede da Prefeitura do município, por meio da Secretaria da Igualdade Racial (Seir), em parceria com a Secretaria da Proteção Social (SPS), na última sexta-feira, 30.

Pindoretama, a quase 50km de Fortaleza, é a cidade cearense com a maior quantidade de povos ciganos cadastradas no CadÚnico. A Seir deverá distribuir 120 cestas básicas também para as famílias ciganas de Crateús , Novo Oriente e Independência , na próxima terça-feira, 4.

Wanessa Brandão, coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Seir, e integrante do Conselho de Leitores do O POVO , afirma que "essa grande entrega fortalece o pertencimento étnico-racial dessas pessoas, dando visibilidade às suas pautas e contribuindo para benefícios para essa população".

No Ceará, a ação será realizada em diversos municípios onde os povos ciganos foram inscritos no Sistema Federal do Cadastro Único. No total serão mais de 1.200 cestas distribuídas para mais de 340 famílias ciganas cearenses que constam no sistema do Governo Federal.



"A Seir está montando o cronograma para realizar a distribuição em 39 municípios cearenses que contêm população cigana nessa base do Cadastro Único. São mais de 340 famílias que vão ser beneficiadas e mais de 1.200 cestas para contemplar essa população. Essa é uma medida emergencial, mas muito necessária para fortalecer o pertencimento étnico-racial dessas pessoas, contribuir para benefícios para essa população e dar visibilidade à população cigana do estado do Ceará", complementa Wanessa.