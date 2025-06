Banda Mombojó faz show gratuito no lançamento do Festival Mi

Shows de Letícia Muniz e da banda Mombojó marcam o evento de lançamento do Festival Mi, que acontece em julho, em Viçosa do Ceará

Com entrada gratuita , a noite de shows faz parte do evento de lançamento oficial do 20º Festival Mi – Música na Ibiapaba , que, de 20 a 26 de julho, acontece em Viçosa do Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Artista multilinguagem natural de Viçosa, Letícia Muniz apresenta o show "Um corpo cheio de som”, que mescla música, teatro e performance.

Já a banda Mombojó realiza o show “Carne de Caju”, com o repertório do disco do grupo em homenagem aos clássicos de Alceu Valença.

Na ocasião, além dos shows, serão anunciadas as atrações que subirão aos palcos do Festival, que também acontece de forma gratuita no município localizado na Serra da Ibiapaba.

Festival Mi promove ambiente musical de 20 a 26 de julho em Viçosa do Ceará

Tradicionalmente realizado no mês de julho, devido às férias, o Festival Mi leva música, teatro e formação para a cidade serrana.